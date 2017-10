Il display di Google Pixel 2 XL è davvero blu?

Si parla ormai da giorni con insistenza di una problematica che interessa il display di Pixel 2 XL, lo smartphone top di gamma a marchio Google in arrivo anche in Italia. Un flagship nel mondo Android, dotato di un comparto hardware di prim'ordine e che sfrutta appieno le potenzialità dell'intelligenza artificiale, il cui pannello sembra però assumere una tinta blu quando non osservato da una posizione frontale. Per rendersene conto è necessario guardarlo dal vivo, a occhio nudo, ma già da questo filmato è possibile notare il comportamento dello schermo. A sinistra Pixel 2 XL, a destra il Moto Z2 Play di Motorola, fianco a fianco per un confronto.