DJI FlightHub per gestire una flotta di droni

Una piattaforma Web studiata per gestire intere flotte di droni: è FlightHub, nuovo progetto messo in campo da DJI, indirizzato principalmente ai professionisti. Un servizio che aggrega in tempo reale dati come telemetria, i parametri rilevati dai sensori di bordo e i flussi video acquisiti durante il volo. Inclusa anche l'integrazione con il sistema geofencing GEO con le informazioni dettagliate in merito alle aree in cui è vietato accedere. Tutto ciò che serve a un operatore per accedere a FlightHub è un computer dotato di connessione Internet e di un browser per la navigazione online. La formula di abbonamento base (senza Live View) costa 109 euro al mese, mentre quella Advanced è offerta al prezzo mensile di 329 euro.