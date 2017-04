DJI Goggles: i droni in prima persona

Il design potrebbe richiamare alla mente quello di un visore per la realtà virtuale, ma DJI Goggles è un FPV dedicato ai droni, compatibile con i modelli Mavic Pro, Phantom 4 e Inspire. Si tratta di un dispositivo che permette di guardare, con un punto di osservazione in prima persona, tutto ciò che viene ripreso dal velivolo, in tempo reale, offrendo così un'esperienza del tutto immersiva. Dal punto di vista tecnico, sono integrati due display Full HD da 5 pollici con frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz e angolo di visione 85 gradi. Il collegamento con il drone avviene su banda 2,4 GHz. In arrivo sul mercato a maggio, il visore è in vendita al prezzo di 549,00 euro.