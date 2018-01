DJI Mavic Air, un drone per la fotografia

Un piccolo quadcopter progettato per chi desidera sperimentare con la fotografia aerea, una sorta di via di mezzo tra il modello Mavic Pro e il più recente Spark: ecco il nuovo DJI Mavic Air, drone con bracci pieghevoli e un peso di di soli 430 grammi. Può volare fino a 21 minuti con una sola ricarica della batteria, è in grado di registrare video 4K a 30 fps, integra un gimbal a tre assi per la stabilizzazione e sensori anticollisione. La velocità massima raggiungibile è 68,4 Km/h. Il prezzo fissato per il lancio è 849 euro, con la possibilità di scegliere tre colorazioni: Onyx Black, Arctic White e Flame Red.