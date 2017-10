DJI presenta la videocamera Zenmuse X7

Il produttore DJI è noto soprattutto per il catalogo di droni commercializzato. Restando in tema, l'azienda presenta una videocamera per le riprese aeree e un set di ottiche a corredo con lunghezza focale 16 mm, 24 mm, 35 mm e 50 mm, tutte con apertura del diaframma pari a f/2.8. Si chiama Zenmuse X7 e integra un sensore video Super 35. A testimoniare il fatto che si tratti di un'unità destinata all'utenza professionale è il costo: 2.999 euro solo per la videocamera, con le lenti che vanno acquistate separatamente a partire da 1.399 euro. Il tutto arriverà sul mercato nel mese di novembre.