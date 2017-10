I droni di Project Wing trasportano i burrito

Project Wing è il team del laboratorio X (Alphabet-Google) al lavoro su un progetto finalizzato al trasporto della merce tramite l'impiego dei droni, così da poter effettuare la consegna di cibo, medicinali o altri beni di prima necessità in tempi rapidi anche nelle aree rurali o dove mancano i servizi. Con l'obiettivo di perfezionare la tecnologia, la sua squadra ha condotto una fase di test in Australia, in collaborazione con la catena di ristoranti messicani Guzman y Gomez. Come si può vedere in questo filmato, i velivoli di bigG hanno portato burrito ancora caldi a casa di chi li ha ordinati.