Dropbox Paper disponibile per tutti

Dropbox rende Paper disponibile per tutti, accessibile tramite interfaccia Web (in 21 lingue, italiano compreso) e presto disponibile anche sotto forma di applicazione mobile per Android e iOS. Si tratta di un editor online collaborativo per i documenti, in altre parole uno spazio di lavoro in cui gruppi di persone possono creare, modificare, visualizzare e condividere i file liberamente. Tra le funzionalità offerte quelle che permettono l'inserimento di tabelle, contenuti multimediali, checklist e molto altro ancora. Non manca inoltre la modalità Presentazione per la visualizzazione delle slide.