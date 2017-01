Dropbox presenta Smart Sync

Insieme all'editor collaborativo Paper, Dropbox ha introdotto Smart Sync, una funzionalità che permette di gestire i file salvati su server cloud come se fossero presenti nel disco fisso del computer, ma senza occupare spazio. Questo grazie all'integrazione con il file system (Explorer di Windows e Finder di macOS). I contenuti locali sono evidenziati con una spunta verde, mentre quelli online con un'icona a forma di nuvola e per scaricarli è sufficiente un doppio click. Inizialmente la feature è messa a disposizione esclusivamente degli utenti Business, ma in futuro sarà offerta a tutti gli iscritti.