Duo: arrivano i messaggi video e audio

Quando si utilizza Duo per chiamare o videochiamare uno dei propri contatti può accadere che la persona dall'altro capo della comunicazione sia lontana dallo smartphone oppure impossibilitata a rispondere in quel preciso momento. Grazie all'update rilasciato per l'applicazione (disponibile su Android e iOS) in tal caso sarà possibile registrare e inviare messaggi video e audio dalla durata massima pari a 30 secondi. Finiranno all'interno di una casella e, alla ricezione, potranno essere riprodotti per le 24 ore successive alla prima apertura oppure salvati nel caso in cui li si volesse conservare.