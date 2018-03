E3 2013: un trailer per Dark Souls 2

Armatura, spade, scontri cruenti e castelli abbandonati al loro destino nel nuovo trailer dedicato a Dark Souls 2, rilasciato da Namco Bandai e From Software in occasione dell'evento E3 2013 di Los Angeles. La storia sarà ambientata all'interno dell'universo già visto nel capitolo precedente, ma in un'epoca diversa. A cambiare saranno invece alcune dinamiche di gameplay (come la possibilità di usare due armi contemporaneamente), l'engine grafico impiegato dal team di sviluppo per garantire un impatto visivo di maggior spessore e il protagonista. Il debutto è previsto per il marzo 2014 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360.