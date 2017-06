E3 2017: FIFA 18, trailer di gameplay

Electronic Arts punta forte su FIFA 18: il trailer di gameplay pubblicato in occasione dell'evento E3 2017 mette in luce sia i passi in avanti compiuti dal titolo in termini di comparto grafico (grazie alle ottimizzazioni del motore Frostbite) che quelli relativi alle dinamiche di gioco. Protagonista assoluto Cristiano Ronaldo: CR7 è infatti la stella scelta come testimonial per la simulazione calcistica. La data di uscita è fissata per il 29 settembre, su PC e console. Già avviata la fase di pre-ordine, con la possibilità di acquistare edizioni speciali arricchite da contenuti aggiuntivi.