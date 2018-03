EA Sports presenta FIFA 15 Ultimate Team

La software house EA Sports presenta le novità introdotte nella modalità Ultimate Team di FIFA 15, per la prima volta disponibile anche in versione mobile grazie alle due applicazioni gratuite rilasciate per Android e iOS. "Squadre sperimentali", "Stagioni amichevoli" e "Giocatori in prestito" sono alcune delle funzioni inedite. La prima permette di creare formazioni con qualsiasi atleta presente nel database di FUT per decidere le mosse di mercato, la seconda consente di affrontare un campionato 1 vs. 1 con un amico e la terza offre la possibilità di ingaggiare (per un numero limitato di partite) alcuni dei calciatori più forti al mondo.