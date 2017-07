eBay: la ricerca dei prodotti con le immagini

Per trovare prodotti da comprare online, su eBay, non sarà più necessario digitarne il nome o scriverne la descrizione: basteranno una foto o la porzione di un'immagine. Questo grazie alle funzionalità Image Search e Find It on eBay che il marketplace online si appresta a introdurre a partire dal prossimo autunno, nelle applicazioni mobile dedicate ai dispositivi Android e iOS. Si tratta di tecnologie basate sull'impiego di intelligenza artificiale e machine learning, in continuo miglioramento grazie agli utenti che utilizzano il sistema di ricerca per immagini quando desiderano trovare gli articoli da comprare.