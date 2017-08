Eclipse Megamovie: Google e l’eclissi solare

Il 21 agosto 2017 verrà ricordato come la data di un'eclissi solare totale visibile da tutto il territorio degli Stati Uniti. È anche il giorno scelto da Google per la presentazione ufficiale del sistema operativo Android 8.0 Oreo. Per celebrare l'evento naturalistico in modo memorabile, il gruppo di Mountain View chiede il contributo di fotografi e appassionati di astronomia: il materiale da loro raccolto e inviato verrà impiegato per il progetto Eclipse Megamovie, un filmato destinato sia alla comunità scientifica sia al grande pubblico, utile per studiare e meglio comprendere un evento naturale di importanza storica.