Einride T-pod: guida autonoma per trasporto merci

Il suo look non passerà di certo inosservato, quando a partire dal prossimo autunno viaggerà sulle strade della Svezia: Einride T-pod è un mezzo a guida autonoma messo a punto da un'azienda svedese, che sfruttando la tecnologia della piattaforma Drive AI sviluppata da NVIDIA verrà utilizzato per la movimentazione delle merci. Il motore è 100% elettrico e le batterie a bordo consentono di percorrere fino a 200 Km con una sola ricarica. È in grado di viaggiare da solo sulle autostrade, mentre in città entrerà in azione un conducente per garantire il massimo livello di sicurezza possibile.