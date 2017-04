Elon Musk: tunnel sotterranei contro il traffico

La nuova sfida di Elon Musk si chiama The Boring Company. È l'ennesimo ambizioso progetto del numero uno di Tesla e SpaceX, che mira a risolvere il problema del traffico nelle grandi città attraverso la realizzazione di una fitta rete di tunnel sotterranei, all'interno della quale i veicoli potranno muoversi in modo del tutto sicuro, raggiungendo velocità fino a 200 Km/h. Un'idea certamente innovativa, potenzialmente in grado di migliorare la mobilità dei centri urbani, ma per il momento ancora ferma alla fase di concept e che inevitabilmente richiederà enormi investimenti per essere realizzata.