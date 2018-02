Emily Ratajkowski per OnePlus 5T Lava Red

Giusto in tempo per tentare chi sta cercando un regalo di San Valentino hi-tech, ecco la nuova edizione limitata Lava Red di OnePlus 5T. Una colorazione inedita dello smartphone, proposta per la versione con 8 GB di RAM e memoria interna da 128 GB, in vendita sullo store ufficiale al prezzo di 559,00 euro fino a esaurimento scorte. La colorazione della scocca è ottenuta mediante un lungo e complesso procedimento che prevede due sabbiature e la successiva aggiunta di uno strato antiimpronta per la finitura. Questo il video di presentazione, che vede protagonisti il telefono e la testimonial Emily Ratajkowski.