Emoji per la comunicazione delle persone afasiche

L'afasia è un disturbo caratterizzato dalla perdita delle capacità linguistiche. Un ostacolo nella comunicazione che, per chi ne è affetto, spesso finisce con il creare una sorta di gap emotivo. Ne sono colpite oltre 3.000.000 di persone in tutto il mondo. Tra queste anche Gemma, che insieme alla nipote Elisa ha deciso di condividere la sua storia in questo filmato. Fortunatamente, la tecnologia può costituire un aiuto: lo dimostra il progetto Wemogee messo in campo da Samsung, di fatto un'applicazione per le chat basata esclusivamente sull'impiego di emoji, il nuovo linguaggio visivo universale.