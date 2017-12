Energous WattUp, sistema per la ricarica a distanza

La startup californiana Energous Corporation è finalmente pronta a lanciare la propria tecnologia WattUp per la ricarica wireless a distanza (fino a 4,5 metri). Il sistema, basato sullo standard Qi, ha ricevuto la certificazione dall'ente Federal Communications Commission, necessaria per la distribuzione sul mercato poiché utilizza una frequenza radio. Il funzionamento è presto spiegato: un trasmettitore invia un segnale RF e il ricevitore lo converte in corrente continua, alimentando così il dispositivo connesso. Un principio simile a quello che regola la comunicazione degli apparecchi all'interno di un network WiFi.