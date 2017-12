Eni a Maker Faire

Per il quarto anno consecutivo Eni è main sponsor di Maker Faire, a dimostrazione di come il gruppo punti sull'adozione di soluzioni innovative in un'ottica di sviluppo del business, con un focus particolare su sostenibilità, energia e sicurezza all'interno dell'ambito lavorativo. Ricerca su nuove tecnologie, partnership con università e realtà internazionali, attenzione a giovani talenti e startup: questi i tre pilastri a sostegno della strategia messa in campo. Ne abbiamo parlato con Paolo Grossi, Direttore Commerciale Refining & Marketing di Eni, in occasione dell'evento in scena a Roma dall'1 al 3 dicembre.