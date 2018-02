Ettore Patriarca, il MWC di Huawei

Ettore Patriarca, direttore Marketing Huawei Business Group, racconta i prodotti svelati al Mobile World Congress 2018 di Barcellona: il notebook MateBook X Pro e i tablet MediaPad M5.

Non solo Android, ma anche Windows protagonista dell'evento, con Huawei che ha stupito presentando MateBook X Pro, un nuovo ultrabook dal design premium, il primo al mondo con schermo touch FullView. Dotato di un hardware potente e performante, con processori Intel Core i5/i7 di ottava generazione e una scheda video NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicati, il dispositivo vanta un display TPS da 13,9 pollici a risoluzione 3K (3000x2000 pixel), color gamut del 100% sRGB, luminosità di 450 nit e contrasto 1500:1. Molto elevato lo screen-to-body ratio del 91%, come sottolineato da Patriarca, e davvero peculiare la videocamera, nascosta all'interno di un tasto per garantire una maggiore comodità e la massima tutela della privacy.

Spazio anche al robottino di Google con i nuovi tablet MediaPad M5: caratterizzati da una scocca unibody in alluminio e schermo IPS da 8,4 e 10,8 pollici (risoluzione di 2560x1600 pixel), montano all'interno un processore octa core Kirin 960, 4 GB di RAM, 32/64/128 GB di memoria, fotocamere da 13 e 8 megapixel, altoparlanti Harman Kardon e Android 8.0 Oreo con EMUI 8.0 a personalizzarlo.