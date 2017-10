Evento Google: tutte le novità presentate

Gli smartphone Pixel 2 e Pixel 2 XL che definiscono un nuovo metro di paragone in ambito Android, il convertibile Pixelbook con Chrome OS, gli smart speaker Google Home Mini e Google Home Max, gli auricolari wireless Pixel Buds che traducono in tempo reale le frasi ascoltate, il visore Daydream View per la realtà virtuale di seconda generazione e la fotocamera intelligente Google Clips. Queste le molte novità hardware presentate dal gruppo di Mountain View, tutte accomunate dall'idea di sfruttare al meglio le potenzialità del machine learning e dell'IA, grazie all'interazione con l'Assistente Google.

