Everysight Raptor, la realtà aumentata in bici

Occhiali per la realtà aumentata, studiati per sovrapporre informazioni al campo visivo di chi li indossa, consentendogli di mantenere lo sguardo ben saldo sull'ambiente circostante, in tutta sicurezza. Everysight Raptor raccoglie l'eredità di un concept interessante come quello proposto negli anni scorsi da Google Glass, con funzionalità pensate in modo specifico per soddisfare le esigenze dei ciclisti: misurano velocità, distanza percorsa e altri parametri. Sono inclusi un processore Snapdragon 410E, 16 o 32 GB di memoria, GPS, WiFi e Bluetooth, il tutto in un telaio con certificazione IP55.