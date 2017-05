Expeditions AR: realtà aumentata per la scuola

Il programma Expeditions lanciato negli anni scorsi e indirizzato alle scuole, dopo aver coinvolto oltre due milioni di utenti con esperienze educative in realtà virtuale, abbraccia anche la realtà aumentata con l'arrivo di Expeditions AR. L'annuncio è giunto dal palco del keynote che ha aperto l'evento I/O 2017. Secondo Google, uno strumento di questo tipo può essere utile nel processo di apprendimento poiché stimola l'interazione attiva e diretta degli alunni con le materie trattate. In questo video alcuni esempi concreti di come si potrà sfruttare nelle aule: sarà sufficiente uno smartphone.