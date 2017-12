Nella fabbrica dei vinili

Come nasce un vinile? Per capirlo abbiamo visitato l'impianto produttivo della Europress-Vinyl, alle porte di Milano. Si parte dalla materia prima, il PVC (cloruro di polivinile), che dopo essere stato ridotto in granuli di pochi millimetri viene riscaldato e successivamente pressato all'interno delle due matrici che imprimono i solchi delle facciate. Nel frattempo viene applicata l'etichetta centrale. In pochi secondi il disco è pronto e, una volta raffreddato, viene rifilato lungo il perimetro esterno, con gli scarti successivamente recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo. Infine, viene inserito nel packaging, imballato e preparato per la spedizione.