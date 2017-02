L’applicazione Facebook Camera

Effetti interattivi e filtri di ogni tipo per ritoccare in modo creativo le proprie fotografie, nuovi strumenti dedicati alla registrazione e alla condivisione dei video, in forma privata oppure tramite la pubblicazione di un post. È quanto contenuto nell'applicazione Facebook Camera, ora disponibile per il download su mobile anche in Italia. Un'app che strizza l'occhio alle funzionalità di Snapchat e a quelle di Instagram: Direct, ad esempio, permette lo sharing diretto e immediato con i propri contatti, mentre Stories consente di creare un racconto che rimarrà disponibile per le 24 ore successivi.