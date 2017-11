Facebook annuncia l’applicazione Creator

Facebook Creator è il nome della nuova applicazione annunciata dal social network in blu, che strizza l'occhio a tutti coloro che mettono la propria creatività al servizio delle piattaforme di video sharing. Le funzionalità incluse vanno da strumenti dedicati allo streaming (con tanto di sigla iniziale e finale per le trasmissioni in diretta) fino all'aggiornamento delle ormai onnipresenti Storie, senza dimenticare la messaggistica per interagire con gli altri utenti. La nuova app di Facebook, in realtà, è un rebrand di Mentions, fino ad oggi riservata a celebrità e stampa. Il download è disponibile fin da subito su iOS, mentre la versione Android arriverà in un secondo momento.