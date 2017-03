Facebook: fotocamera e condivisione

La fotocamera di Facebook si arricchisce di nuove modalità dedicate alla condivisione di immagini e video: filtri ed effetti da applicare in tempo reale, ad esempio, sfruttando algoritmi di riconoscimento facciale. Il risultato finale può essere inviato in forma privata agli amici, pubblicato sulla propria bacheca sotto forma di post oppure utilizzato per creare una Storia, visibile online per un lasso di tempo pari a 24 ore, al termine delle quali verrà eliminata in modo del tutto automatico. Nella parte superiore dell'interfaccia, all'interno dell'applicazione mobile, è inoltre possibile trovare tutte le Storie condivise dai propri amici.