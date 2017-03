Facebook, la fotocamera e le storie

Un aggiornamento alle applicazioni mobile di Facebook (su Android e iOS) introduce novità per quanto riguarda le modalità di utilizzo della fotocamera e la condivisione delle storie. Quest'ultima feature ricalca quanto già visto con Snapchat, Instagram e WhatsApp. Si tratta di caratteristiche pensate per rendere ancora più rapido lo sharing dei momenti che caratterizzano la propria giornata, attraverso immagini o brevi filmati, senza nemmeno bisogno di scrivere un post. Nel caso delle storie, se condivise pubblicamente scompaiono in modo del tutto automatico dopo 24 ore dal caricamento.