Facebook: la lotta alle fake news è social

Identificare le notizie false che purtroppo circolano sui social network non è sempre cosa semplice e alla portata di tutti. Per questo motivo Facebook introduce (inizialmente in 14 paesi, Italia compresa), direttamente all'interno delle bacheche, uno strumento che fornisce suggerimenti utili a scovare le fake news. Una volta individuate, possono essere oggetto di una segnalazione, dopodiché un team di terze parti si occuperà di verificarne l'affidabilità. È la battaglia della piattaforma alla disinformazione, messa in campo percorrendo una strada che passa dal coinvolgimento della community online.