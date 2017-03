Facebook Messenger: condividere live la posizione

Geolocalizzazione e condivisione social si incontrano, dando vita alla nuova funzionalità Live Location introdotta da Facebook all'interno dell'applicazione Messenger. Si tratta di una caratteristica che permette di comunicare agli amici la propria posizione, aggiornata in tempo reale anche mentre ci si trova in viaggio, per un lasso di tempo pari a 60 minuti scandito da un conto alla rovescia (la si può comunque interrompere in qualsiasi momento con un tap). Il rollout è globale e interessa fin da subito tutti gli utenti in possesso di un dispositivo con piattaforma Android e iOS.