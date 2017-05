Facebook Messenger: arrivano i giochi Instant Games

Words with Friends sviluppato dalla software house Zynga ed Everwing realizzato da Blackstorm, visibili in questo filmato dimostrativo, sono tra i primi giochi a debuttare all'interno dell'applicazione Messenger di Facebook. Gli Instant Games fanno il loro esordio, a livello globale, per tutti gli utenti che si affidano all'app di messaggistica offerta dal social network. Il gameplay è basato sull'impiego dell'intelligenza artificiale dei bot. Sono circa 50 i titoli a disposizione fin da subito, un numero destinato ad aumentare in futuro, con il rilascio di nuovi giochi su base settimanale.