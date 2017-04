L’applicazione Facebook Messenger Lite

Debutto ufficiale anche in Italia per Messenger Lite, la variante "leggera" dell'applicazione di Facebook dedicata alla messaggistica. L'app è indirizzata soprattutto a chi dispone di uno smartphone con specifiche di fascia bassa e a chi risiede in aree dove la connettività è problematica, ma può essere scaricata e installata da tutti coloro in possesso di un device con sistema operativo Android. Sono incluse tutte le funzionalità tipiche di Messenger, come le chat (singole o di gruppo), la condivisione di immagini, link e adesivi, mentre mancano ad esempio gli effetti per la fotocamera.