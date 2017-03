Le reazioni su Facebook Messenger

Le reazioni di Facebook, da qualche tempo disponibili sul social network per interagire con i post, arrivano anche su Messenger. Lì gli utenti possono utilizzarle per attribuire ai messaggi di chat delle speciali emoji che esprimono apprezzamento, disappunto, dispiacere ecc. Da notare che tra queste è presente anche una sorta di “Non mi piace”, ovvero un pollice rivolto verso il basso, assente invece nella piattaforma. Non si tratta della sola novità introdotta da Messenger: ci sono anche le menzioni, attraverso le quali richiamare l'attenzione di un singolo utente, digitando il suo nome preceduto dal simbolo @.