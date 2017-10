Facebook: Order Food per il food delivery

Etichettare Facebook solo come un social network inizia a diventare quantomeno riduttivo. La piattaforma di Mark Zuckerberg si arricchisce continuamente di novità e funzionalità inedite: l'ultima introdotta si chiama Order Food e, come si può intuire chiaramente già dal nome, permette agli utenti di ordinare il cibo direttamente dall'applicazione mobile scegliendo la pietanza, il ristorante e se riceverla a domicilio oppure recarsi di persona a ritirarla. La feature è al momento riservata agli Stati Uniti e non è dato a sapere se in futuro farà il suo debutto anche in Europa.