Facebook: i pagamenti di gruppo con Messenger

Una nuova funzionalità fa il suo debutto ufficiale in questi giorni all'interno dell'applicazione Messenger di Facebook: si tratta della possibilità di dividere i pagamenti tra i membri di un gruppo, una caratteristica utile ad esempio per contribuire in modo equo alla spesa legata a una cena o a un regalo. La transazione avviene appoggiandosi a una carta di credito, in modo del tutto sicuro. La feature è al momento un'esclusiva degli utenti USA e accessibile tramite interfaccia desktop o applicazione Android: non è dato a sapere se e quando verrà estesa ad altri territori e ai device con sistema operativo iOS.