Facebook, la piattaforma Effetti della Fotocamera

Uno strumento dallo stile marcatamente social per la creazione di cornici da utilizzare all'interno delle immagini profilo o in quelle scattate con la nuova fotocamera in-app: questo è la piattaforma Effetti lanciata da Facebook. Il tool, disponibile anche in Italia, permette di dare libero sfogo alla propria fantasia, senza limiti, per supportare una causa, un evento, una squadra oppure più semplicemente per divertirsi. Le cornici vengono applicate sia alle foto che ai video. In seguito alla loro creazione devono essere approvate, dopodiché sarà possibile tenere traccia di quante persone le hanno viste e utilizzate.