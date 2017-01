Facebook migliora il portale Privacy Basics

In vista del Data Privacy Day del 28 gennaio, Facebook annuncia di aver rinnovato il portale Privacy Basics, un luogo virtuale in cui gli utenti possono cercare e trovare consigli, guide approfondite e procedure studiate in modo da consentire di gestire al meglio tutto ciò che riguarda la loro identità online e i dati personali, in modo consapevole e responsabile. Ad esempio, sono ora disponibili 32 tutorial interattivi tradotti in un totale di 44 lingue differenti. Gran parte delle migliorie sono state introdotte proprio sulla base dei feedback raccogli dagli iscritti al social network.