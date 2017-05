Facebook: la raccolta fondi sul social network

Le bacheche dei social network possono costituire uno strumento incredibilmente potente per raccogliere fondi da destinare alle iniziative più svariate, benefiche e non. Facebook ne è ben consapevole e, dopo alcuni mesi in cui la funzionalità è rimasta in fase di sperimentazione, ha deciso di offrire a tutti gli utenti maggiorenni (al momento solo negli Stati Uniti) la possibilità di avviare una campagna di fundraising direttamente sulla piattaforma. L'operazione è semplice e l'iniziativa può essere immediatamente condivisa con gli amici: ecco un filmato che spiega come funziona.