La raccolta fondi su Facebook

Il social network in blu metterà a disposizione (inizialmente solo negli Stati Uniti e per gli utenti maggiorenni) un nuovo strumento dedicato a chi desidera promuovere una raccolta fondi. Facebook lancerà il servizio nelle prossime settimane. Si tratterà di un'iniziativa rivolta, ad esempio, a chi sta cercando denaro per sostenere le spese relative all'educazione, a cure mediche, a crisi umanitarie, a interventi d'emergenza nelle zone colpite da calamità e molto altro ancora. Al momento non è dato a sapere se il tool arriverà in futuro anche in Europa e in Italia. Un particolare non di poco conto: le donazioni saranno tassate.