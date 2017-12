Facebook: riconoscimento facciale e tag nelle foto

Il sistema di riconoscimento facciale impiegato dal social network in blu è migliorato in modo significativo nel corso del tempo e ora è in grado di riconoscere il viso delle persone presenti nelle fotografie caricate dai loro amici, così da poterli avvisare anche quando l'autore del post non inserisce un tag. È una delle nuove funzionalità annunciate da Facebook, che può tornare utile in termini di tutela della privacy: se necessario, il diretto interessato potrà così contattare chi di dovere per chiederne la rimozione. Una feature che, però, almeno inizialmente non sarà disponibile in Canada e all'interno dell'Unione Europea a causa della normativa vigente sulla raccolta dati.