Facebook Safety Check: arriva Community Help

Lo strumento Safety Check di Facebook evolve, con l'introduzione di quello che il social network definisce Community Hub, accessibile da oggi nei territori di Stati Uniti, Canada, India, Arabia Saudita, Australia e Nuova Zelanda. Si tratta di uno strumento utile in caso di emergenza, ad esempio in seguito al verificarsi di una calamità naturale, per mettere in comunicazione chi cerca aiuto e chi può offrirlo nella stessa zona. Una sorta di piattaforma dentro la piattaforma, pensata per favorire lo scambio all'interno della comunità locale: dalla disponibilità di cibo a quella di un alloggio, dai trasporti ai beni di prima necessità.