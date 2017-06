Facebook: più sicurezza per le foto del profilo

Una ricerca condotta da Facebook ha dimostrato come alcuni iscritti, soprattutto in determinati paesi, siano preoccupati dai potenziali impieghi non autorizzati delle loro immagini profilo. Per questo motivo il social network sta sperimentando, al momento solamente in India, nuove funzionalità indirizzate a tutelare la privacy delle persone: soggetti terzi non potranno più scaricare, condividere oppure inviare l'immagine tramite messaggio, non sarà possibile includere tag nella foto associata al profilo e (inizialmente solo su Android) e non potranno essere realizzati screenshot.