Facebook Spaces su HTC VIVE e Oculus Rift

L'accesso alla realtà virtuale dell'applicazione Spaces di Facebook non è più un'esclusiva del visore Oculus Rift: a partire da oggi è infatti possibile fare altrettanto anche indossando il modello HTC VIVE, scaricando e installando la versione ottimizzata per questo dispositivo. Le funzionalità offerte sono le stesse, senza alcun cambiamento o limitazione. Gli utenti possono ad esempio creare il proprio avatar, guardare le immagini e i video a 360 gradi condivisi sul social network, seguire le dirette, effettuare videochiamate con Messenger, scattarsi un selfie e interagire con gli amici in pieno stile VR.