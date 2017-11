Le Storie collaborative di Facebook

Il social network in blu annuncia l'introduzione di una nuova funzionalità legata alle Storie: più utenti hanno ora modo di parteciparvi, caricando separatamente contenuti come immagini e video relativi all'evento a cui hanno partecipato. Una modalità di condivisione che torna utile per documentare, ad esempio, un concerto oppure una festa di compleanno. La moderazione è affidata a un solo responsabile, che ha anche la possibilità di impostarne nel dettaglio le opzioni relative alla privacy. Questa è la novità presentata da Facebook e in arrivo nelle sue applicazioni mobile.