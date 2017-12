Facebook: un video per ripercorrere il 2017

Puntuale come accade ormai ogni anno in questo periodo, Facebook propone ai suoi iscritti la creazione di un video personalizzato (e personalizzabile) per ripercorrere gli ultimi dodici mesi di attività sul social network. Un filmato che celebra le nuove amicizie, ricorda gli auguri ricevuti in occasione del proprio compleanno, le fotografie caricate e i post che hanno ricevuto il maggior numero di reazioni. Ognuno è libero di modificarlo come meglio crede, per poi condividerlo poi in bacheca. Questo l'esempio creato appositamente da FB per invogliare gli utenti a fare altrettanto.