Facebook e VR: trasmissioni in diretta da Spaces

Spaces è un'applicazione introdotta da Facebook in occasione della conferenza F8 2017 e dedicata alla realtà virtuale, al momento disponibile esclusivamente per il visore Oculus Rift. Oggi il social network in blu annuncia la possibilità di sfruttarla per trasmettere video in diretta ai propri amici. Un live streaming all'interno di un ambiente VR, insomma, con gli spettatori che possono interagire inviando commenti e reazioni in tempo reale. In questo video un esempio di utilizzo nel mondo dell'educazione, per uno scambio di informazioni tra l'insegnante e gli studenti di un corso.