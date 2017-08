Watch: gli show TV arrivano su Facebook

Il social network in blu ha presentato la sua ultima novità: si chiama Watch ed è una piattaforma video completamente inedita, destinata alla trasmissione di contenuti originali, sia in diretta che in differita. Saranno offerti show TV come "Returning the Favor", affidato al conduttore televisivo Mike Rowe, dove viene focalizzata l'attenzione sull'impegno delle persone all'interno delle loro comunità. Il rollout interesserà in un primo momento solo gli Stati Uniti, ma in futuro sarà esteso a livello internazionale. La piattaforma Watch di Facebook sarà accessibile sia da dispositivi mobile sia da piattaforme desktop.