La missione Falcon Heavy di SpaceX

È sulle note del brano "Life On Mars?" di David Bowie che SpaceX illustra gli step della missione Falcon Heavy. Il test condotto a Cape Kennedy, in Florida, si è concluso con un successo quasi completo: due dei tre booster lanciati sono tornati al suolo, atterrando correttamente e pronti ad essere nuovamente utilizzati. A bordo c'era anche una Tesla Roadster: l'auto elettrica è ora in viaggio verso Marte, con alla guida un manichino battezzato Starman e il brano "Space Oddity" riprodotto all'infinito a tutto volume, un ennesimo omaggio di Elon Musk alla memoria dell'indimenticabile Duca Bianco.