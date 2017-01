La famiglia Hain sulla self-driving car di Volvo

Questa è la famiglia Hain, vive a Göteborg: padre, madre e due figlie. È stata scelta da Volvo come primo nucleo familiare coinvolto direttamente nel progetto Drive Me, in modo da fornire feedback utili al miglioramento della tecnologia di guida autonoma sviluppata dall'automaker svedese. Viaggiando quotidianamente sulla self-driving car fornita, saranno in grado di fornire consigli e suggerimenti per il perfezionamento del sistema, basandosi su un punto di vista differente rispetto a quello degli addetti ai lavori. Volvo punta a lanciare il suo primo veicolo autonomo a livello commerciale entro il 2021.